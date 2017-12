Kioene Padova travolta in casa. L'Imoco ritrova il primato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYContinua la marcia a braccetto di Civitanova e Perugia in vetta alla classifica di SuperLega. La Lube (Sokolov 17, Juantorena 15, Kovar 14) passa come un rullo a Verona in una partita senza storia, mentre la Sir Safety sbriga la pratica Castellana come da copione, soffrendo solo nel secondo set e con il solito Atanasijevic protagonista (21 punti). Turno di riposo per Zaytsev sostituito da Berger. Emozioni a non finire e spettacolo a Trento, dove continua la rinascita della Diatec vittoriosa al tie-break su Modena, nel big-match della...