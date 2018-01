Kioene e Verona, punti d'oro. Spettacolo tra Monza e Modena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VOLLEYPerugia fatica più del previsto con Piacenza ma mantiene la testa della SuperLega, trascinata dalla buona prova di Zaytsev (16 punti) e Atanasijevic (21 punti con quattro ace). Rimane in scia Civitanova che deve giocare al meglio per quattro set per superare una mai doma Milano. Ottime le prove di Juantorena (17) e Abdel Aziz (22). Spettacolo ed emozioni a Monza dove Modena vince 15-13 al tie-break e perde un punto nei confronti della prime della classe. La squadra di Stoytchev è scesa in campo priva di Sabbi (al suo posto all'inizio...