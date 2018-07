Kimi: «Peccato, perché potevo vincere» Seb: «È stata una giornata positiva»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONISPIELBERG Dall'inizio della gara alla fine, il mondo alla rovescia per la Ferrari. Una possibile batosta che si è trasformata in un imprevedibile affermazione di squadra. Raikkonen e Vettel sono apparsi felici del doppio podio, ma non hanno nascosto il rammarico di non essere riusciti a vincere. «Anche se è un buon risultato per il team ha dichiarato Kimi - con tanti punti portati a casa rispetto alla squadra con la quale probabilmente ci disputeremo il titolo Costruttori, il piazzamento è deludente. Volevo vincere, avendo a...