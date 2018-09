KIMI: «AIUTARE VETTEL? CONOSCO LE REGOLE»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1Se a Monza avevano duellato per arrivare in testa alla staccata della prima variante, a Singapore tra i due piloti Ferrari la battaglia è stata a chi era più esplicito: «Il mio avversario non è Lewis Hamilton, sono io» ha detto Sebastian Vettel, riconoscendo in modo netto i propri errori. La decisione non è stata mia ha spiegato invece Kimi Raikkonen parlando del suo passaggio dalla Ferrari all'Alfa Romeo-Sauber, probabile ultima tappa di una carriera che lo porterà a correre fino a 41 anni in F1. Non ha scherzato nemmeno il...