Kia Proceed, la terza gemma della corona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EMOZIONANTEFRANCOFORTE È la Kia che non t'aspetti. Non è una berlina, non è una wagon. È qualcosa di diverso. Un'evoluzione della famiglia Ceed che comprende già una 5 porte due volumi e una familiare, lanciate pochi mesi fa. Questa è il terzo anello della catena. Si chiama Proceed e sembra una station wagon ma in realtà non lo è. È più corta, sinuosa, ha una linea sportiveggiante simil-coupé con il tetto spiovente verso la coda; però possiede anche il portellone posteriore. Di che si tratta? Di una shooting brake, che nel gergo...