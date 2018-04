Khedira: «Sarebbe un errore piangerci addosso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAPOLISTATORINO Due giorni bastano a piangere sul sogno svanito a Madrid. la Juve torna a pensare al campionato e all'imminente sfida di domani con la Samp. L'imperativo è elaborare l'eliminazione per non rischiare passi falsi che comprometterebbero la corsa scudetto: «La stagione non è ancora finita» tuona Khedira, scottato da quel «rigore non chiaro e per questo da non fischiare», forse per questo ancora più deciso a riversare le energie residue nella conquista del settimo scudetto in fila e della quarta Coppa Italia consecutiva,...