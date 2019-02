Khedira operato per l'aritmia cardiaca Un mese di stop, allarme a centrocampo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTO CHIRURGICOAffari di cuore. Il cuore di Khedira, che martedì si è messo a battere all'impazzata, e il cuore del gioco della Juve vanno a braccetto. Ma mentre per il centrocampista tedesco tutto si è risolto ieri con un intervento chirurgico, la Signora è attesa da un mese molto insidioso, perché il suo centrocampo senza Khedira rischia di andare in sofferenza sia numericamente, che in termini di tenuta e di gioco.Sami tornerà tra un mese. Lo dice chiaramente la prognosi sciolta al termine dell'intervento mininvasivo per...