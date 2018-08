Keita: «Per l'Inter gioco anche in difesa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA PRESENTAZIONE«Quando parte, è come avesse il motorino». Dicevano di Keita Baldè, quando debuttò nella Lazio, nel 2013. Centonovantuno presenze e 42 gol dopo, arriva all'Inter. Domenica è subentrato senza incidere, a Reggio, contro il Torino spera di partire titolare, nella prima di Mazzarri da ex. «Per Spalletti, giocherei anche in difesa - racconta il senegalese nato in Spagna -. Tutti devono giocare con e senza palla, se c'è da difendere si difende. Stavo bene al Monaco, ma all'Inter è impossibile dire no. L'allenatore ha grande...