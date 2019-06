KEAN-ZANIOLO SONO I PRIMI ELIMINATI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNDER 21ROMA Un ritardo che rischia di costare caro a Kean e Zaniolo. Che, magari, tra qualche anno ripenseranno a questi Europei e all'occasione sciupata per uno step importante della propria carriera. Certo, il discorso qualificazione alle semifinali di Euro2019 della nostra Under 21 (che vale anche un posto ai Giochi olimpici di Tokyo 2020) che è determinato dai risultati degli altri. Resta, però, il rumore per l'esclusione dalla gara con il Belgio di Kean che, insieme al compagno di stanza Zaniolo (che era squalificato) ha chiesto scusa...