Kean pareggia la Norvegia e porta l'Italia in semifinale

EUROPEI UNDER 19(v.zag.) Agli Europei under 19, in Finlandia, vincono il girone gli azzurrini allenati da Carlo Nicolato, ex campione d'Italia primavera con il Chievo: pareggiano 1-1 con la Norvegia, la eliminano e si piazzano davanti al Portogallo, secondo. Con due vittorie e questo pari, passano in semifinale e si qualificano per il mondiale u20 dell'anno prossimo, in Polonia. I norvegesi dovevano vincere con due reti di scarto per scavalcare l'Italia, nel secondo tempo avanzano su rigore con Haland (fallo di Gabbia), ma nel finale vengono...