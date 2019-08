Kean e Zaniolo retrocessi Convocato Luca Pellegrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NAZIONALEROMA C'è Luca Pellegrini. Non ci sono Zaniolo e Kean. È una sola la novità assoluta nell'Italia che Roberto Mancini si appresta a mandare in campo a Erevan ed Helsinki per consolidare il primato nel girone di qualificazione a Euro 2020, e porta il nome del ventenne terzino del vivaio Roma ceduto in estate alla Juve e tornato in prestito al Cagliari. Ma nell'opera di ricerca di nuovi talenti, questa volta Mancini ha scelto di rinunciare a Moise Kean, il millenial protagonista a giugno con l'azzurro e poi ceduto dalla Juve...