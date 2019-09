Kean batte Cutrone Atletico sempre solo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Kean batte Cutrone nel primo scontro di Premier tra i baby attaccanti azzurri: nessuno dei due è andato a segno ed entrambi sono stati sostituiti nella ripresa, ma al triplice fischio il più felice era l'ex juventino che ha gioito per il 3-2 dell'Everton sul Wolverhampton, risultato che lancia i Toffees a un punto dal 3° posto mentre mantiene nelle zone basse i Wolves, una delle due squadre ancora senza vittorie in campionato (l'altra è il Watford). Il programma della 4ª giornata si è concluso con il 2-2 tra Arsenal e Tottenham che non...