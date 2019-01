Kanter: «Non vado a Londra, potrebbero uccidermi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETIl 17 gennaio, quando Londra ospiterà il tradizionale appuntamento con la stagione regolare Nba, uno dei protagonisti più attesi non sarà in campo. Enes Kanter ha annunciato che non scenderà in campo nel match tra i suoi New York Knicks e i Washington Wizards, e il motivo non ha nulla a che vedere con lo sport. «Le spie turche potrebbero uccidermi». Londra ospiterà l'evento dei London Games, l'unico appuntamento con la Nba nel Vecchio Continente, ma anche è il luogo da dove un anno e mezzo fa Kanter si imbarcò sull'aereo per...