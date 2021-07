Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA L'Inghilterra stavolta non ci è cascata. Nella città eterna, la nazionale eterna incompiuta - che nella sua storia ha vinto finora solo il Mondiale del 66 giocato in casa e con la rete decisiva in finale contro la Germania Ovest che oggi con la Goal Line Technology chissà se sarebbe convalidata - non si è fatta schiacciare dal ruolo di strafavorita. La squadra di Southgate ha fatto suo questo quarto di finale contro l'Ucraina in...