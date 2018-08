Kakà a San Siro per spingere il Milan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANTICIPO(c.rep.) In attesa del sorteggio di Europa League, dove spera di approdare anche l'Atalanta (che alle 18.30 si gioca l'accesso a Copenaghen dopo lo 0-0 dell'andata), il Milan prepara la delicata sfida di domani sera a San Siro nell'anticipo della 3. giornata contro la Roma.Tra i 60mila di San Siro ci sarà anche Kakà, nuovo stagista per Leonardo e Maldini. «Tornare è bellissimo - ammette il Pallone d'Oro 2007, sbarcato a Malpensa da San Paolo a metà pomeriggio - ma non ho ancora discusso del mio ruolo». Il brasiliano sarà la...