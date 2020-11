BENEVENTO Il Benevento ferma al Vigorito una Juventus distratta e poco lucida. Il gol di Letizia sul finale di primo tempo in risposta a quello di Morata blocca la Juventus: è 1-1 tra i calciatori di Inzaghi e quelli di Pirlo, spenti per lunghi tratti della gara, privi di qualità negli ultimi venti metri. Ronaldo è il grande assente e ancora una volta i bianconeri ne fanno le spese, inanellando il quinto pareggio e scivolando al quinto posto in classifica.

Pirlo si affida a Dybala e Morata nel reparto avanzato e all'energia di Chiesa in fascia, con Cuadrado retrocesso sulla linea di difesa. Il Benevento è organizzato e pronto ad accendersi dalla metà campo in su. Al primo fraseggio decisivo in zona offensiva, si rende pericoloso con Barba: inserimento dell'esterno giallorosso e palla in corner da parte di Szczesny all'11'. La Juve alza l'intensità e al 21' trova il vantaggio: gran lancio di Chiesa da una parte all'altra del campo per Morata che salta Ionita e trafigge Montipò con un diagonale sul palo lontano.

Il Benevento accusa il colpo e cinque minuti più tardi trema sul mancino di Dybala: sinistro a lato di poco dopo una bella azione. Alla mezz'ora ci prova anche Ramsey, respinto di piede da Montipò, con il Benevento che prima del recupero si affaccia dalle parti bianconere con un cross di Letizia deviato da Frabotta. Nei 3' di recupero si infiamma il match dei giallorossi: prima Szczesny si supera negando il gol a Schiattarella, poi però il portiere della Juventus non può nulla sul colpo al volo di Letizia.

OCCASIONI MANCATE

Ad inaugurare la ripresa è invece Improta: Morata perde palla al 3' e l'attaccante giallorosso incrocia a lato di poco in avvio di secondo tempo. La Juve cerca il nuovo vantaggio, ma il colpo di testa di Morata al 7' si spegne a lato da ottima posizione. Ancora lo spagnolo al 17' da fuori area, senza riuscire a centrare lo specchio, mentre Pirlo cambia il volto dei bianconeri: fuori Ramsey, Arthur e Chiesa e dentro Bentancur, Bernardeschi e Kulusevski. Anche Inzaghi modifica l'assetto dei suoi, abbassando Improta sulla linea a cinque di difesa, ma l'occasione più ghiotta del secondo tempo capita ancora ai bianconeri. Cross di Bernardeschi a 5' dal novantesimo e mancino di Dybala parato da Montipò in angolo. 6' di recupero. Il Benevento chiude ogni varco e strappa il pari al triplice fischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA