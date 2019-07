CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JUVENTUS-TOTTENHAM 2-3Finale amaro per la prima Juve di Sarri, beffata 3-2 dal Tottenham a tempo scaduto all'esordio nell'International Champions Cup. Nonostante la sconfitta, da Singapore sono arrivate buone indicazioni per il nuovo tecnico bianconero, soprattutto dal reparto offensivo dove Ronaldo e Higuain si cercano con frequenza e Bernardeschi cresce alla distanza. Note positive anche da Cancelo, efficace in fase di spinta, e da Buffon che celebra l'esordio-bis con due interventi efficaci che frenano l'irruenza degli Spurs. Qualche...