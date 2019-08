JUVENTUS SENZA SARRI E CHIELLINI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Né Sarri, né Chiellini. Per la sfida con il Napoli, la Juve non solo dovrà ancora fare a meno del suo tecnico che sta recuperando da una polmonite e al quale i medici hanno vietato di andare in panchina (potrebbe però essere presente allo stadio) ma sarà costretta rinunciare al capitano. Il difrensore centrale si è infortunato al ginocchio durante l'allenamento di ieri. Gli accertamenti clinici sono stati impietosi: rottura del legamento crociato anteriore destro. Ciò significa che dovrà essere operato nei prossimi giorni e che la sua...