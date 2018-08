Juventus regina, ma l'Inter la tallona e il Milan ora può pensare in grande

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL BILANCIO DELLE BIG(v.zag.) La regina della serie A è anche la regina del mercato, la Juve. A Nordest, meglio l'Udinese del Chievo. I voti, seguendo la classifica dell'ultima stagione. JUVENTUS 9,5Cristiano Ronaldo, ma anche il ritorno di Bonucci. E poi Cancelo, Emre Can a parametro zero, Perin e Spinazzola per la panchina. E' mancato solo un ultimo colpo, Milinkovic-Savic o Marcelo a sinistra.NAPOLI 6Ancelotti, ok, ma il precampionato negativo potrebbe far rimpiangere Sarri. Fabian Ruiz, Verdi con 6 mesi di ritardo, Meret per ora è...