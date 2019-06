JUVENTUS, REBUS KEAN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOLa Signora si rifà il trucco. Oggi è il giorno di Rabiot, in arrivo da Parigi: il centrocampista si avvia a essere il secondo colpo a parametro zero di Paratici per il quale si prospettano nuovi intrecci di mercato con la Francia (Matuidi interessa al Monaco) e in particolare col Psg, sulle tracce di due obiettivi dei campioni d'Italia. Ci riferiamo a Milinkovic-Savic e De Ligt: sul serbo si registra il sorpasso dei detentori della Ligue che avrebbero alzato l'offerta alla Lazio, portandola a 80 milioni. Più aperta la contesa per...