JUVENTUS, PROVA DI FORZA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tre gol al Sassuolo, due messaggi a Napoli e Atletico e un Ronaldo in versione extraterrestre. La Juve è tornata, con forza e prepotenza, sbancando un Mapei da incubo per i primi 20 minuti di gara. Khedira indirizza la partita, Ronaldo la chiude ed Emre Can la sigilla, ristabilendo le distanze (+ 11 punti) sul Napoli e puntando Madrid (dopo il Frosinone) con rinnovata fiducia, anche per i recuperi di Chiellini e Bonucci. L'unico punto debole di questa squadra - al momento - è una difesa con Rugani ancora una volta non all'altezza della...