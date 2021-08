Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BILANCITORINO L'aumento di capitale, da 400 milioni di euro, è realtà. La permanenza di Ronaldo in bianconero, invece, non è ancora sicura al 100%. Il cda della Juventus ha approvato la nuova manovra economica. Nei prossimi giorni, il socio di maggioranza Exor verserà la sua quota, pari a 75 milioni. L'aumento di capitale, proposto il 30 giugno scorso, «si inserisce nel contesto delle misure atte a far fronte ai rilevanti impatti...