TORINO Maurizio Sarri cerca l'equilibrio perduto, a detta sua la principale causa della rimonta subita a Udine, e soprattutto i punti che ancora mancano allo scudetto. «Vogliamo arrivare all'obiettivo, ma non dobbiamo perdere la testa - dice il tecnico alla vigilia della partita casalinga con la Sampdoria, secondo match ball scudetto - anche perché c'è tempo fino al 2 agosto per vincere il titolo. L'imperativo è affrontare la Sampdoria con spirito e combattività».

Inevitabile tornare sul ribaltone per 2-1 firmato Nestorovski-Fofana. «È un momento difficile, ma dobbiamo trovare la forza per arrivare all'obiettivo - continua Sarri - e avere la testa libera: non penso che la squadra abbia mollato, a Udine abbiamo fatto un errore di eccesso e non di mancanza di voglia. A me piace avere la mentalità di attaccare sempre, ma bisogna leggere meglio i momenti delle partite».

In ogni caso per Sarri la squadra va promossa: «Do un buon voto ai ragazzi, questa è stata la serie A più difficile e atipica nella storia del calcio perché è durata dodici mesi -sostiene - ed è questa la competizione più indicativa per valutare il lavoro fatto». Bonucci torna dalla squalifica, Higuain e De Sciglio sono in corsia di rientro, Douglas Costa dovrà star fermo almeno 14 giorni. Pjanic «ha fatto un lavoro specifico, ma rientrerà in gruppo e valuteremo le sue condizioni».

