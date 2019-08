Juventus, marcia indietro Stadium vietato solo ai residenti in Campania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTORINO Un passo indietro dopo la tempesta mediatica delle ultime ore per il caso Juve Napoli del prossimo 31 agosto. Il divieto di acquistare i biglietti per i nati nella regione Campania non c'è più, vale solo per i residenti. Ad annunciarlo un comunicato ufficiale della Juventus, dopo la riunione nella mattinata di ieri con il Gruppo Operativo di Sicurezza (GOS). La società bianconera aveva innescato le reazioni a catena del mondo napoletano, e non solo, con un provvedimento che limitava la libera vendita dei biglietti per...