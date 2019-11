JUVENTUS, LA JOYA DEL PRIMO POSTO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Bastava un pareggio per il primo posto del Gruppo D, ma a questa Juve piace strafare. Dybala piega l'Atletico Madrid (che dovrà battere a tutti i costi la Lokomotiv nell'ultima del girone) e i bianconeri rimangono l'unica big in Europa ancora imbattuta tra Europa e campionato. Brilla la Joya, stecca ancora Ronaldo, dopo aver dato tutto con la maglia del Portogallo. E in difesa altra prestazione da urlo di de Ligt, proprio come a Bergamo, di nuovo ai livelli di Amsterdam. La Juve chiude il primo tempo con un possesso palla schiacciante...