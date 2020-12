GENOVA Genova per Cristiano. Non poteva forse esserci miglior palcoscenico per festeggiare le prime cento presenze bianconere nel modo migliore. Semplicemente con una doppietta, semplicemente con una vittoria.

La quarta consecutiva tra campionato e Champions League per la sua Juventus. Qui al Ferraris, esattamente 360 giorni fa, il gol di cui tutto il mondo parlò per diverso tempo. Allora il definitivo 2-1 alla Sampdoria di Ranieri arrivò, infatti, grazie a un imperioso stacco di 71 cm con il pallone colpito di testa all'incredibile altezza di 2 metri e 56 centimetri. Un record? No, perché con la maglia del Real, nel febbraio 2013, salì in cielo addirittura sino a 2,93 metri per castigare De Gea. Ieri, contro il Genoa di Maran, 77 minuti senza infamia e senza lode per CR7. Una strenua lotta con Bani, bravo più volte ad anticiparlo di testa.

FORTINO ROSSOBLÙ

Tanto movimento e ricerca dei compagni per provare, tutti insieme, a far saltare il fortino di Maran. Il suo piede, per due combinazioni volanti, nei 2 gol annullati a Chiesa e Dybala per loro posizione di fuorigioco. Il portoghese, quando è chiamato ad assumersi una responsabilità, dà il meglio di sé. Il Genoa lo sa bene. Trenta ottobre 2019. Dopo il botta e risposta Bonucci-Kouamè, la Juventus, nonostante la superiorità numerica (espulsione di Cassata) per oltre 40 minuti, non riesce a piegare la resistenza di Pandev e compagni.

I NUMERI

Nel recupero succede di tutto: al 92' il portoghese segna su tiro-cross di Cuadrado ma il VAR rileva il fuorigioco. All'ultimo respiro CR7 si procura e trasforma il penalty della vittoria. Una macchina infallibile: 21 gol nella stagione 2018-2019 e una classifica cannonieri scalata l'anno successivo dalla quarta alla seconda posizione grazie a 31 marcature (meglio solo Immobile con 36).

C'è ancora lo zampino del colombiano nella partita in cui Cristiano tocca quota prima 78 e poi 79. A meno di un quarto d'ora dalla fine, procura il primo rigore con un movimento che inganna il giovane Rovella. La scivolata del centrocampista classe 2001 del Genoa sulle gambe di Cuadrado. Potentissimo e centrale, CRT scrive il suo nome sull'albo dei marcatori dopo il vantaggio di Dybala, alla prima rete stagionale al 57', e il provvisorio pareggio dell'ex Sturaro al 61'.

Dieci minuti e il bis è figlio di un nuovo regalo rossoblu: il corto retropassaggio di Pellegrini è un invito a nozze per Morata. Perin lo stende, il portoghese si ripresenta al suo cospetto. Questa volta il tiro, sempre a velocità stellare, si infila sotto la traversa.

È il trentesimo gol nell'anno solare 2020, in questo campionato l'appuntamento con la rete avversaria arriva ogni 58 minuti. Numeri incredibili. A Marassi, settantanove su cento, ma anche 652 su 853, a guardare la sua intera carriera di club iniziata in Primeira Liga il 29 settembre 2002 con lo Sporting. Ora l'attesa della tifoseria bianconera è per il festeggiamento di un nuovo grande traguardo di CR7. Magari in Champions.

Marco Callai

