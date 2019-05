JUVENTUS, IL MISTERO GUARDIOLA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

REBUS PANCHINAAppuntamenti a cena, hotel, viaggi, beneficenza, contratti, sponsor e scommesse. Miscelando il tutto appare l'elegante sagoma di Guardiola, sogno (proibito?) della Juventus per il dopo Allegri. Nelle ultime 72 ore il tecnico catalano è stato al centro del mondo bianconero, sui social prima ancora che sui quotidiani. Bastava farsi un giro su internet per saggiare la «Pep-mania» esplosa martedì, quando si era sparsa la voce del suo arrivo in Italia per un torneo benefico di golf alle porte di Milano. Da quel momento è stato...