Juventus e Napoli, incrocio sulla via Emilia

LA 6. GIORNATAPer molti, ma non per tutti. In casa Juve la legge del turnover non vale per Ronaldo, assente alla cerimonia del Premio Fifa che l'ha visto piazzarsi 2° dietro a Modric, per preparare la sfida col Bologna di stasera. «Martedì in Champions non ci sarà, ha bisogno di giocare e di continuare a fare gol», ha dichiarato Allegri che cambierà diversi elementi rispetto a domenica. «In porta debutta Perin, in difesa Barzagli è recuperato e riposa Chiellini, a centrocampo rientra Matuidi e in attacco potrebbe esserci spazio per...