TORINO La Juve convincente contro il Cagliari o quella del passo indietro di Benevento? Il derby della Mole darà una prima risposta oggi all'Allianz Stadium sullO stato di avanzamento del cantiere Pirlo. Il tecnico bianconero ricorda che al di là delle rispettive posizioni in classifica (i granata sono in zona retrocessione) il derby è sempre il derby: «Basta questo a spiegare l'importanza per le due squadre e le due tifoserie - osserva Pirlo - ed è bello da giocare, ci sono sempre tante emozioni e speriamo di fare una grande gara». I granata sono in crisi, una sola vittoria in nove giornate di campionato, ma l'allenatore juventino non si fida: «Hanno una buona rosa, costruita bene e con un bravo allenatore che ultimamente ha cambiato un po' il suo modo di giocare ma il loro calcio è propositivo con giocatori bravi in ogni reparto: sarà una partita difficile non solo perché è un derby, ma anche perché il Toro è un'ottima squadra».

I bianconeri, invece, sono reduci dal 3-0 alla Dinamo Kiev: «Cercavo una riposta per noi stessi e per il nostro morale, ora stiamo lavorando con un po' più di serenità: arriviamo bene a questo appuntamento, anche se abbiamo avuto poco tempo per recuperare dopo l'altra sera siamo preparati per proseguire il nostro cammino in campionato».

Tanti i giovani in rampa di lancio, Federico Chiesa ha trovato il primo gol in bianconero: «A Federico chiedo tante cose e le sta facendo bene, era arrivato con un peso addosso per il passaggio dalla Fiorentina alla Juve ricco di polemiche e non è stato facile - ha detto Pirlo sull'ex viola - e ora sta continuando a crescere. La seconda squadra è stata costruita per poterci attingere, per un allenatore è più semplice buttare dentro i giovani: Dragusin è uno di questi, molto forte fisicamente che allenandosi con grandi campioni potrà migliorare anche la tecnica». Morata sarà squalificato, insieme a Ronaldo è pronto Dybala: «Dovremo essere bravi a riempire l'area, lo faremo con giocatori diversi».

Sul fronte granata, dopo tre partite fuori causa per il Covid, Marco Giampaolo riprende in mano la squadra proprio per il derby, il suo primo da quando è approdato sotto la Mole. «In questo periodo ci sono sempre stato emotivamente, anche se mi porto dietro ancora qualche sintomatologia - dice il tecnico a proposito del Covid - e bisogna fare attenzione e sacrifici: quasi tre settimane chiuso in casa è stato pesante». Si prepara per la stracittadina meno equilibrata d'Italia, il bilancio nell'era Cairo è di 18 sconfitte in 22 confronti: «Servirà cuore, organizzazione e tanta personalità - la ricetta di Giampaolo per cercare un successo che, dal 1995 ad oggi, è arrivato una sola volta - proveremo a colmare il gap mettendoci tanta attenzione nei particolari: dobbiamo giocare senza lasciarci giocare dalla partita».

Il tecnico è al suo terzo derby differente dopo quelli di Milano, sponda rossonera, e Genova, alla guida della Sampdoria: «Sono sfide che vivi per una settimana intera, ma in questa situazione è impossibile fare paragoni - l'analisi di Giampaolo - perché il calcio senza tifosi è surreale, sembra quello della Playstation». La sua squadra ha dimostrato di poter interpretare due sistemi di gioco differenti, anche se continua a subire troppi gol: «I due moduli sono una risorsa, i nostri problemi non sono di natura tattica - spiega Giampaolo - anche se essendo la difesa più perforata siamo da mettere dietro la lavagna: i dati ci dicono che prendiamo una rete ogni due tiri, ma altri parametri sono positivi e bisogna soltanto aumentare la nostra autostima».

Senza l'acciaccato Verdi, al fianco di un Belotti a caccia del 100esimo gol in granata ci sarà Zaza. Si va verso la conferma dell'undici che ha pareggiato contro la Sampdoria, compreso Rodriguez in vantaggio nel ballottaggio con Izzo e Nkoulou.

