Juventus, conti in rosso di 19,2 milioni dopo 3 esercizi in utile

(v.zag.) Dopo 3 esercizi utili in sequenza, il bilancio della Juve per la stagione scorsa chiude con una perdita di 19,2 milioni. I ricavi restano comunque elevati, di 504,7 milioni. Al netto delle operazioni di mercato, il fatturato resta sopra i 400 milioni di euro (-11, rispetto al campionato precedente), nonostante lo stop ai quarti di Champions League, mentre il risultato operativo è a -1,4 milioni. La perdita segue un esercizio chiuso con l'utile 42,6 milioni, si spiega con i minori ricavi, in flessione di 58 milioni. Incidono anche gli...