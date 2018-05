Juventus al primo match-point: Dybala torna titolare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CAPOLISTAUna mano al settebello. È quello che si augurano a Vinovo, dove da oggi la Juventus sarà in ritiro per preparare la sfida di domani sera col Bologna che potrebbe anche regalare la certezza del 7° scudetto consecutivo, se domenica il Napoli perderà col Torino. L'unica certezza è che in caso di vittoria i bianconeri andrebbero a +7 almeno per 24 ore e avrebbero altri due match-point a disposizione, in caso di risultato positivo di Insigne e compagni. Dopo la rimonta sull'Inter e l'inatteso ko a Firenze dei partenopei, nel...