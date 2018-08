JUVE, UNA DIFESA DISTRATTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CAMPIONI D'ITALIA«Quando dico che soprattutto all'inizio le partite non sono semplici, intendo questo. Bene la vittoria, ci farà lavorare meglio!. L'immancabile tweet di Allegri accompagna la prima di Cristiano Ronaldo, il 3-2 della Juve a Verona. Ieri giorno di riposo, non per il portoghese, che non ha rinunciato al lavoro in palestra. Su Instagram, alla cyclette mostra un sorriso smagliante e i classici pollici alzati, con il buona domenica. È il suo augurio ai tifosi bianconeri e in pochi minuti raccoglie quasi 15mila commenti e oltre...