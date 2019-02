JUVE, TUTTI PER TERRA ALLEGRI SOTTO ACCUSA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPiù che il -11% in Borsa, l'immagine della Juventus sconfitta dall'Atletico Madrid è quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real - esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. «È stata una serata difficile», ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di insufficienze nelle pagelle dei giornali che così rossa per lui non era mai stata.Anche nel voto di condotta, con quella mano destra aperta a...