JUVE, TURN OVER PER IL TRIPLETE MILAN, GATTUSO LANCIA PAQUETÀ

COPPA ITALIAVacanze finite anche per il nostro calcio che oggi riparte con gli ottavi di Coppa Italia. Per Juventus e Milan sarà un antipasto in previsione del piatto forte di mercoledì che mette in palio il primo trofeo della stagione, la Supercoppa di Lega. Impegnati al Dall'Ara, stasera i bianconeri debuttano nella competizione che detengono da 4 anni e Allegri non si nasconde: «Contro il Bologna ci giochiamo tutta la stagione, perché la Coppa Italia per noi è un obiettivo importante al pari di scudetto, Champions e Supercoppa....