VERONA Ventottomila persone (previsto l'incasso record dell'Hellas, circa 1 milione di euro) e una domanda: le unghie di Juric possono graffiare la Juve del sarrismo a metà? Nella testa dell'Ivan da Spalato, 43 anni, frutto dell'albero di Gasperini e cuoco tignoso della squadra rivelazione, frullano mille idee. Una è che il possesso palla di Madama, se sterile, possa diventare uno scudo: dipende dalla bontà con cui Amrabat e gli altri neopromossi, quota 31, -1 dall'Europa, ostruiranno l'asse verticale (i proverbiali raddoppi) e colpiranno di rimando (gli adorati sfoghi laterali). Tutto il resto è appeso alla pioggia di variabili che cadrà su questa serata densa di zuccheri: all'ennesimo giro in cui è vietato aiutare chi insegue. La Juventus, 54 gettoni, maneggia un Verona il cui feeling con le big si specchia nei freschi pari di San Siro (Milan) e Olimpico (Lazio).

Se nell'enormità di armamentario Sarri cova dubbi (trequartista o tridente, punta che sale o dà profondità?), nel piccolo del suo monte ingaggi più basso (25 milioni) Juric poggia su teoremi certi. Imbattuto da sette turni, il suo Hellas innaffia la quarta miglior difesa (-23, otto gare su ventidue a porta inviolata) con la pressione a metà campo fomentata da Amrabat (pescato in Belgio, domani alla Fiorentina), le scalate di Zaccagni e gli sprazzi a uomo di Rrahmani, primatista di A per palle recuperate (preso in Croazia, andrà al Napoli, fra lui e Amrabat fanno 30 milioni di plusvalenza). Roba solida. Tanto da permettere il lancio di Kumbulla, nono classe 2000 più impiegato sui cinque maggiori campionati d'Europa (fonte: Cies). Sarri, terza difesa (-21) e quarto attacco (+43), ricomincia dalle nove consecutive di Ronaldo in gol («La sua ospitata a Sanremo? Sono certo che abbia riposato», così il tecnico bianconero, una parentesi infelice di C a Verona nel 2008).

Juric si destreggia fra robuste dosi di falso nueve, leggi Verre, e momenti col centravanti puro (Di Carmine, Pazzini, Stepinski). Nell'interrogativo, comunque, una risorsa. Segna poco questo Verona privo di stoccatori (26 graffi, 15° per tiri) ma segna con tutti (13 uomini in gol) e molto di testa (7 reti). Un po' perché i Pessina e Zaccagni (bravo a puntare, sesto in A per falli subiti) sanno inserirsi alle spalle, un po' perché i cross di Lazovic e Veloso (i due parametri zero rituffatisi tra le braccia di Juric dopo il passato a Genova) girano spesso col contagocce. Dice, Sarri, ch'è ormai scontato prendere sul serio ritmo (decisivo), corsa (3° di A per km percorsi) e intensità del Verona. Ci va aggiunta una quarta voce, la «resistenza», perché quelli di Juric, duri a morire, timbrano già otto graffi negli ultimi quarti d'ora: pensare di superarli di misura è un pensiero rischioso.

VERONA (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Verre, Zaccagni. All.: Juric

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri

Arbitro: Massa di Imperia

TV: Dazn (Canale 209 di Sky)

