LA TRASFERTA

TORINO La Champions League resta un sogno, Lione la prima tappa per avvicinarsi a renderlo più concreto. Maurizio Sarri scarica la responsabilità dalle spalle della sua squadra, attesa dai francesi nell'andata degli ottavi di finale della massima competizione europea che il bianconeri non vincono dal 1996.

«Sento più il peso della responsabilità in Italia perché lì abbiamo l'obbligo di centrare gli obiettivi - racconta il tecnico juventino -. In Europa siamo tra le 10-12 squadre che coltivano questo sogno-obiettivo che in questo momento, per il calcio italiano, è difficilissimo. Vent'anni fa il nostro calcio era leader, poi altre nazioni ci hanno sorpassato. È un sogno: se viene coronato è estasi, altrimenti sarà stato un bel viaggio». Contro la squadra dell'ex rivale ai tempi della Roma, Rudi Garcia, che come sottolinea Bonucci «conosce bene la Juventus», il tecnico si aspetta una prestazione maiuscola, necessaria per tornare in Italia avendo ipotecato il passaggio del turno: «Serve una prestazione di grande livello altrimenti il risultato non può arrivare. Quest'anno l'unico difetto che il Lione ha avuto è stata la discontinuità, ma contro di noi faranno bene: hanno due o tre elementi di grande qualità tecnica e altri con notevoli doti fisiche, il che rende la partita pericolosissima».

BUON ALLENAMENTO

La trasferta francese è stata preceduta dall'ottimo allenamento alla Continassa, in cui ad eccezione del solo Demiral, il tecnico ha avuto a disposizione la squadra al completo. Recuperando pedine importanti come Khedira e Douglas Costa: «In questo momento è importante che si allenino in gruppo, che siano guariti anche se hanno bisogno di allenarsi ancora. In un periodo con partite ravvicinate è importante fare affidamento su di loro. Ci siamo allenati bene, la palla girava veloce, ma questo conta fino a un certo punto. Prova ne sia che il miglior allenamento della stagione l'abbiamo fatto prima della Supercoppa italiana a Ryad (dove la Juventus è stata sconfitta dalla Lazio, ndr)».

Inizia dunque il periodo più importante della stagione, due giorni dopo la fiducia espressa dal presidente Agnelli - «mi fido di lui, nel calcio ho visto di tutto ma solitamente parla in maniera schietta» - e con la consapevolezza di avere Ronaldo in forma smagliante: «I numeri parlano chiaro, va a segno da 11 partite consecutive. È un giocatore trainante». A Fianco di CR7 agiranno dall'inizio Dybala e Cuadrado, mentre c'è più incertezza a centrocampo dove Bentancur dovrebbe spuntarla su Ramsey, con il ritorno di Pjanic in regia.

A Lione ci saranno oltre 2000 tifosi bianconeri, nonostante la richiesta dei sindaci di Décines e Charpieu, i comuni dell'hinterland lionese dove ha sede il nuovo stadio, di bloccare l'arrivo degli italiani. Richiesta demolita dal buon senso di Sarri: «Il coronavirus è un problema europeo: in Italia abbiamo fatto 3500 tamponi e abbiamo un certo numero di positivi. In Francia ne sono stati fatti 300. Se ne avessero fatti 3.000, magari sarebbe risultato lo stesso nostro numero di positivi. È un problema europeo, i nostri tifosi hanno diritto di essere qui».

PROBABILI FORMAZIONI

LIONE (3-4-3): 1 Lopes; 5 Denayer, 6 Marcelo, 20 Marçal; 14 Dubois, 29 Tousart, 8 Aouar, 27 Cornet; 21 Ekambi, 9 Dembelé, 7 Terrier. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3). 1 Szczesny; 13 Danilo, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 16 Cuadrado, 10 Dybala, 7 Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Gil Manzano (Spa)

Tv: ore 21 Sky Sport 1

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA