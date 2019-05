JUVE TRA GUARDIOLA E ZIDANE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROI pretendenti della Signora. A una settimana dalla separazione annunciata con Allegri, la dirigenza della Juventus continua a sfogliare la margherita per trovare il principe al quale affidare la squadra. L'unico petalo scartato riguarda per il momento Deschamps, chiamatosi fuori dalla contesa per ragioni di stato, leggi selezione francese impegnata nelle qualificazioni a Euro 2020. Resta in lizza invece un suo illustre connazionale, vecchio pallino della famiglia Agnelli: Zidane è l'ideale trait-d'union tra l'Avvocato, che lo definì...