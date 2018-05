JUVE TRA FESTA E LACRIME

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La festa era annunciata e ha rispettato il copione, eppure è stata diversa dalle altre. Per la commozione che ha contagiato tutti, allenatore compreso, in occasione dell'uscita dal campo di Buffon e perché il 7° tricolore consecutivo è stato diverso dagli altri. Lo scudetto dell'orgoglio, l'ha definito Allegri. E delle lacrime, come quelle sgorgate dagli spalti alle 16:21, ora del congedo del numero 1, mischiate alla pioggia che pochi minuti prima aveva cominciato a cadere sull'Allianz Stadium. Juve-Verona non poteva che cominciare dal...