TORINO Il sollievo è grande alla Juve dopo la conquista della sua nona Supercoppa. Al primo tentativo Andrea Pirlo riesce a portarsi a casa la prima finale disputata dalla panchina. Ciò ripristina una clima di fiducia nell'ambiente dopo l'amara sconfitta del Meazza con l'Inter e allontana le nubi sul futuro di un tecnico alla prima esperienza in panchina. «Vincere una finale è sempre bello, ma da allenatore è ancora più emozionante! Primo trofeo, grandi ragazzi»,la frase utilizzata dal tecnico per festeggiare sui social la Supercoppa vinta battendo il Napoli.

Ed è proprio contro i partenopei che Pirlo ha rivisto la sua Juve: c'era da cancellare la prestazione di San Siro, i bianconeri lo hanno fatto: «Volevamo mostrare a tutti che non siamo quelli dell'altra sera, il gruppo mi segue e ha dato grande dimostrazione di attaccamento e orgoglio, oltre alla fame di vittorie che continuiamo ad avere» le prime parole di Pirlo da supercampione d'Italia. Era l'obiettivo principale della squadra a Reggio Emilia: «La reazione necessaria per conquistare il primo titolo della stagione. Ed ora non fermiamoci» la sintesi fatta da Giorgio Chiellini, sottolineando come fosse importante voltare pagina e ripartire subito. Ma bisogna ancora migliorare tanto, perchè anche al Mapei Stadium si è ripetuto il solito calo di tensione che ha portato al rigore poi sbagliato da Lorenzo Insigne, ma è da questa finale che Ronaldo e compagni possono ripartire. «Inter e Milan sono molti forti, sarà una corsa molto difficile, però credo che possiamo ancora farcela» ha detto il portoghese nonostante il ritardo di dieci punti dalla vetta occupata dai rossoneri e dal -7 rispetto ai nerazzurri (senza dimenticare però che la Juve ha una partita da recuperare contro il Napoli, ancora da calendarizzare).

Per CR7 è stato l'ennesimo trofeo della carriera, e soprattutto l'ennesimo record: con quella realizzata a David Ospina è arrivato a quota 760 reti. Così ha ricevuto gli elogi di Gigi Buffon: «Avresti potuto risparmiarmi un paio di gol, comunque complimenti per il tuo ennesimo record in carriera...CR760» il commento social del portiere.

Ora la nuova vittima del 7 bianconero è il Bologna, prossima avversaria della Juve alle 12.30 di domenica all'Allianz Stadium e squadra alla quale ha segnato due reti in cinque confronti. «Questa è la Juve che amiamo e questo è lo spirito che ci guiderà alle vittorie che vogliamo raggiungere», ha aggiunto ieri CR7 sul proprio account Instagram per tracciare la strada in vista dell'ultima tappa del girone di andata. Contro l'ex granata Sinisa Mihajlovic, l'attaccante probabilmente avrà al suo fianco Alvaro Morata, l'altro marcatore della notte di Reggio Emilia: lo spagnolo è partito dalla panchina sostituito da Dejan Kulusevski, in campionato può tornare titolare. Anche l'ex Atletico Madrid avrà grandissime motivazioni, vuole infatti trovare il primo gol in campionato nel 2021 dopo essere rimasto a secco a San Siro. I bianconeri scenderanno in campo conoscendo già il risultato di Milan e Inter, impegnate rispettivamente contro Atalanta (a San Siro) e Udinese (alla Dacia Arena) in contemporanea alle 18 di domani.

