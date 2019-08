JUVE SU RAKITIC, RIBERY È VIOLA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOArriva Frank Ribery, alla Fiorentina, tra entusiasmo e dubbi. La classe non si discute ma chissà se, alla sua età, fallirà come Ronaldinho e Rivaldo al Milan o se sarà vincente. Il francese ha 36 anni, viene da stagioni da comprimario nel Bayern di Monaco, appare lontano dall'imprevedibilità del 2006, dai livelli della finale mondiale, persa dalla Francia contro l'Italia. Scarface è maturato, le turbulenze di un tempo sono un ricorso ma, come l'olandese Robben, è al tramonto. A Firenze sperano in un paio di stagioni belle magari...