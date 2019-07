JUVE SU DONNARUMMA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIOMERCATOUltimo ad arrivare, primo a parlare davanti ai microfoni. Adrien Rabiot è stato presentato ieri dalla Juve, dopo 7 stagioni al Psg (l'ultimo anno da separato in casa, in seguito al mancato rinnovo contrattuale). «Avrei voluto chiudere in modo diverso ammette ma certe cose non dipendevano solo da me. Per come la vedo io, la Juve è un gradino sopra il Psg».Il centrocampista ha firmato un quadriennale da 7 milioni a stagione e presto verrà raggiunto dall'amico Buffon, il cui parere è stato decisivo per il trasferimento. Gli...