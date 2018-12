Juve, stop Cancelo. Allegri: «Toro, gara difficile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DERBYTORINO Per i tifosi granata ci sono cose che non hanno prezzo. Come un successo nel derby che manca da oltre 3 anni e mezzo, in un decennio dominato dai rivali che stasera puntano alla 15ª vittoria in 16 giornate di campionato. Questo e altro è Toro-Juve, sfida che ha un chiaro favorito ma non vede battuta in partenza la squadra che porta il nome della città, reduce da 4 risultati utili consecutivi. Un derby particolare anche per gli allenatori, entrambi originari di Livorno. «Mi auguro che domani tutto lo stadio ci sostenga, non...