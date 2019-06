Juve: Spinazzola in giallorosso in cambio di Pellegrini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATORabiot può attendere ancora qualche giorno, le plusvalenze no. L'urgenza di chiudere il bilancio positivamente entro domenica in nome del fair-play finanziario ha fatto sedere intorno a un tavolo Juventus e Roma che nel tardo pomeriggio di ieri hanno realizzato uno scambio in tempi record: Leonardo Spinazzola si trasferisce nella capitale in cambio di Luca Pellegrini più un conguaglio che dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni. Per questioni di contabilità, le due operazioni verranno tenute distinte, sulla falsariga di quanto accaduto 48...