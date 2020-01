Juve show, si comincia a vedere l'impronta di Sarri

LA CAPOLISTA

TORINO Non si ferma più la Juventus, che in Coppa Italia centra la terza vittoria in altrettante partite del 2020 e mercoledì ai quarti affronterà la Roma che ieri sera ha vinto a Parma 2-0 (doppietta di Lorenzo Pellegrini). Un successo ampio, quello contro l'Udinese, ma a convincere è quel sarrismo che finalmente sembra essere entrato nella testa, e nelle gambe, dei giocatori bianconeri. Che giochi Ronaldo o no, come l'altra sera, l'attacco è show, la coppia HD Higuain-Dybala a dare spettacolo anche senza il portoghese.

La sensazione è che dopo tanti alti e qualche basso, la squadra stia trovando il suo equilibrio, oltre alla forza fisica, e che ora riescano anche le giocate più difficili. Come lo scambio tra gli argentini del primo gol all'Udinese, così veloce che neanche Sarri poteva immaginarla, come lo stesso tecnico ha ammesso a fine partita. Roba che da sola, ha detto, «vale il prezzo del biglietto».

Dopo il bastone di inizio stagione, quando l'ex Napoli e Chelsea non si era fatto troppi problemi a mettere in pubblico quello che non andava, questa volta ci sono solo applausi per i bianconeri. «Dybala? È un fuoriclasse, uno dei calciatori che segnerà i prossimi anni a livello europeo e mondiale», ha detto Sarri del numero dieci, che sui social festeggia il buon momento alla sua maniera, con la Dybala mask, e una affermazione - «una serata fuori con gli amici» - che la dice lunga su quanto si diverta in campo. L'attaccante segna e fa segnare, con quel tiro a giro che assomiglia tanto alle parabole di Del Piero. «Bello fare gol così eh», scrive su Twitter l'ex Pinturicchio, che non a caso tagga nel post il suo erede.

ENTUSIASMO

Tanto entusiasmo non deve però ingannare. Dietro gli ultimi successi della Juventus, che dopoil flop in Supercoppa con la Lazio ha saputo subito voltare pagina per guardare avanti, c'è il lavoro di tutti i giorni. «La forza di una grande squadra è di non sottovalutare mai nessun impegno», sottolinea capitan Bonucci, in panchina in Coppa Italia. Al suo posto un buon Rugani, rispolverato dopo tanta panchina, a conferma di come il tecnico tenga tutti sulla corda. L'infortunio di Demiral ha rilanciato il difensore toscano.

Prosegue anche il recupero di Douglas Costa ed è una gran notizia quello di Pjaca, di nuovo in campo dopo un infortunio lunghissimo. «Finalmente di nuovo in campo» il commento liberatorio dell'attaccante croato sui social, che potrebbe partire per cercare spazio anche se non è da escludere una conferma in bianconero.

