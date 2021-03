Tre gol contro il Cagliari, due gol di distacco da Romario e un grande rammarico. Se la Juve fosse riuscita ad innescare questo Ronaldo contro il Porto, sarebbe ai quarti senza particolari problemi. Forse però per scatenare la reazione rabbiosa di Cristiano c'era bisogno di una caduta, dolorosa e fragorosa come quella agli ottavi di Champions. Caricata dalle critiche incrociate che non hanno risparmiato il numero 7 juventino, colpevole di aver steccato la partita decisiva della stagione. Tutto vero, poi ci sono anche le conseguenze. Quelle che rischiano di stroncare le personalità più fragili, e che invece i grandi campioni sanno trasformare in stimoli e benzina, per ripartire senza sbandare.

DAL SILENZIO

Ronaldo ha scelto il silenzio per metabolizzare il Porto, ha espresso il suo pensiero sabato sui social e infine ha risposto sul campo, con i fatti. E per 45 minuti ha fatto paura, travolgendo tutto e tutti: il Cagliari, Cragno e le critiche post Champions. La sua tripletta rilancia la Juve all'inseguimento dell'Inter e manda un segnale al campionato: guai a dare i bianconeri per spacciati dopo il tonfo in Champions. Ci sono ancora due obiettivi stagionali e CR7 vuole andarseli a prendere entrambi. La tripletta nel primo tempo è materia da leader, l'uscita dal campo con il pallone sotto braccio non è una novità per uno come lui, più inconsueta la scelta di non rilasciare dichiarazioni a fine partita: evidentemente non ha digerito le critiche e ha ritenuto di aver parlato a sufficienza in campo. Al momento il futuro può rimanere in un cassetto, perché c'è ancora troppo da giocarsi nel presente, e mentre a Madrid il suo nome torna d'attualità tra i tifosi delle merengues Fabio Paratici se lo coccola. «Siamo orgogliosi di avere nelle nostre file un campione come Cristiano Ronaldo, e ce lo teniamo stretto. Sarà il futuro della Juve? Certamente. L'eliminazione dalla Champions è arrivata in un anno difficile, per tutti: si gioca tantissimo, e non è facile giocare tutte le partite allo stesso livello».

RECORD DI RETI

Concetto applicabile anche ai singoli: dopo una delle peggiori prestazioni in bianconero contro il Porto, alla Sardegna Arena Ronaldo torna un mostro, viola il 18° stadio su 18 in Serie A (era l'unico impianto in cui non aveva ancora segnato), decide la partita nel primo tempo e rischia grosso, con un fallo d'irruenza su Cragno sanzionato solo con un giallo da Calvarese, ma era più da rosso. Dopo il terzo sigillo si porta il dito all'orecchio, come a voler zittire le critiche che hanno sommerso lui e la Juventus negli ultimi giorni, e intanto le statistiche si aggiornano. Sono 95 le reti del portoghese in maglia Juve in 122 gare ufficiali, 30 gol stagionali, sempre più in vetta alla classifica cannonieri di A: 23 centri, con Lukaku che insegue a 19. Primo gol da centravanti di razza, di testa, il rigore di destro che Cragno intuisce ma non riesce a parare, e poi il sinistro di rabbia, per la tripletta perfetta.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

