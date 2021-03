CHAMPIONS LEAGUE

TORINO Come negli ultimi due anni la Juventus è chiamata alla rimonta per approdare ai quarti di Champions League. Stasera alle 21 (diretta su Canale 5, arbitra l'olandese Kuipers) deve recuperare l'1-2 dell'andata allo stadio Dragao, per evitare che al Porto riesca la stessa impresa compiuta dal Lione IN agosto, quando la coppa era ripartita dopo il lungo stop per la pandemia. «Sappiamo benissimo l'importanza della gara: siamo ben consapevoli di essere la Juventus»: così Andrea Pirlo alla vigilia del ritorno contro il Porto.

Una partita molto delicata, ma dalla quale non dipende il destino dell'allenatore: «Sarà uno scontro diretto e deciderà la qualificazione, poi per il futuro io sono qua e deciderà la società in base ai risultati». I bianconeri, però, non possono permettersi altre delusioni: il risultato dell'andata pesa, così come il fatto di essere usciti agli ottavi di Champions già l'anno scorso. E in campionato restano lontani dalla vetta. «È una finale per noi così come lo è per il Porto, sappiamo di avere le carte in regola per passare ma non sottovalutiamo i nostri avversari - aggiunge l'allenatore bianconero - Servirà una partita molto tecnica: avremo poco spazio e poco tempo per pensare, ci sarà bisogno di tanta pazienza perché i portoghesi si schiereranno con due linee compatte».

CR7 CARICO

Potrebbe essere la frenesia il principale nemico della Juve: «Ha già giocato brutti scherzi in passato - l'ammissione di Leonardo Bonucci - Non potremo regalare nemmeno un secondo di partita e servirà andare a mille già nel riscaldamento, ma non dimentichiamoci che si può segnare anche all'ultimo minuto». Già, perché alla Juve basta vincere 1-0 per strappare il pass per i quarti, e il merito è della rete di Chiesa al Do Dragao nel finale: «È genuino e spontaneo, riesce a giocare con la testa libera e ha imparato molto in fretta cosa voglia dire indossare questa maglia» dice Bonucci sul suo conto.

Intanto, l'infermeria si sta svuotando: «Nessuno può essere al 100%, ma stanno tutti benino, soltanto De Ligt ha svolto allenamento differenziato», spiega Pirlo, che non potrà contare su Dybala (infortunato), Bentancur (positivo al Covid-19) e Danilo (squalificato).

Per il resto, però, aumenta la possibilità di scelta: Arthur, Bernardeschi e Morata si preparano per una maglia da titolare. E poi, c'è Cristiano Ronaldo: «È carico, in questi giorni ha riposato - ha detto il tecnico - Dopo lo Spezia ha svolto un programma specifico per il recupero e non vede l'ora di giocare».

LUSITANI AGGUERRITI

Da parte loro, i portoghesi, pur in formazione rimaneggiata per diverse assenze, compresa quella di capitan Pepe, sbarcano a Torino decisi dare battaglia. Nessun calcolo, ma soltanto la voglia di raggiungere l'obiettivo. «Scenderemo in campo con lo stesso spirito dell'andata - assicura il tecnico Sergio Conceicao - Ci siamo preparati per portare a casa un risultato positivo: spero di vincere e passare il turno». Mehdi Taremi è ancora più chiaro: «Non puntiamo al pareggio - dice l'attaccante - se lo facessimo perderemmo in partenza».

L'ALTRO OTTAVO Stasera si gioca anche Dortmund-Siviglia (ore 21, and.3-2)

