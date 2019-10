JUVE, PROVE DI TANGO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAPOLISTATORINO «Non siamo tantissimi, ma qualcosa sarà sicuramente da cambiare»: reduce dalla Champions, Maurizio Sarri fa turnover per la trasferta col Lecce, partita facile soltanto sulla carta per il tecnico bianconero, che lascia a riposo Cristiano Ronaldo e coccola Paulo Dybala. «Può segnare o no, ma che il suo contributo alla squadra sarebbe stato di livello non avevo dubbi», sono le parole dell'allenatore alla vigilia dell'impegno in campionato. I bianconeri tornano a giocare alle 15, come in occasione del pareggio con la...