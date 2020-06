IL FUTURO

TORINO Nel mondo del calcio le cose cambiano in fretta, soprattutto dopo la ripartenza per la pandemia mondiale. E così, in meno di 10 giorni, la Juventus abbattuta dal Napoli in finale di Coppa Italia si ritrova in fuga, mentre Pjanic da insostituibile ha già il biglietto aereo per Barcellona in tasca. Dopo la reazione vincente a Bologna i bianconeri cercano conferme contro il Lecce, per piazzare l'allungo, e mettere ulteriore pressione su chi insegue. «L'Inter non l'ho vista, ho guardato solo uno spezzone della Lazio, ci sono 33 punti in palio da qui alla fine ricorda Sarri - e noi dobbiamo avere la mentalità di portare a casa punti in tutte le partite. Non servono conti e tabelle. Dobbiamo essere bravi nell'approccio, senza essere superficiali e presuntuosi». Matuidi risolverà l'emergenza sulla corsia di sinistra, davanti Bernardeschi verso la riconferma, Higuain e Ramsey in panchina, in dubbio Pjanic - ma ci sono poche alternative visto l'infortunio di Khedira -, dovrebbe partire dal primo minuto. «Miralem? Non conosco la situazione nei dettagli, ci facciamo pieno affidamento in questo momento. Non so se sarà ceduto, ma non ho avuto comunicazioni dalla società. Arthur è un giocatore del Barcellona. Mi sembrerebbe brutto parlarne. Non mi è piaciuto quando Setien ha parlato di Pjanic». Il tecnico avrà presto modo di farlo di persona, visto che dopo mesi di trattative, confronti e pressioni sul brasiliano, l'operazione tra Juventus e Barcellona che permetterà all'ex Gremio di diventare bianconero e al bosniaco di trasferirsi in Spagna è in chiusura.

ASSE CON LA SPAGNA

Si tratta del più importante affare sull'asse Barcellona-Torino, dettato soprattutto da logiche finanziarie, con pressioni da parte di entrambi i club per chiudere entro la scadenza del 30 giugno. Un'operazione che solleverà di molto i bilanci delle due società: al classe 90 verrà assegnata una valutazione di 60 milioni di euro, mentre sarà di 70 quella di Arthur, con un conguaglio di circa 10 milioni in favore dei catalani. L'annuncio è slittato di qualche giorno per le richieste di Arthur. Il brasiliano infatti si è sentito scaricato dal Barcellona e per questo ha preteso un ingaggio da circa 5,5 milioni di euro a stagione più alti bonus. Sarà, invece, da 7,5 milioni di euro all'anno lo stipendio di Pjanic che vivrà quindi questo finale di stagione da grande ex. A breve l'ufficialità, il brasiliano è atteso a Torino per le visite mediche già nel weekend, al più tardi inizio della settimana prossima.

Alberto Mauro

Eleonora Trotta

JUVENTUS (4-3-3 1): Szczesny, 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 19 Bonucci, 14 Matuidi; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo All. Sarri

LECCE (5-3-1-1): 21 Gabriel, 2 Donati, 16 Meccariello, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 27 Calderoni; 8 Mancosu, 77 Tachtsidis, 72 Barak; 10 Falco; 30 Babacar. All. Liverani

Arbitro: Piccinini di Forlì

Tv: 21.45, diretta Sky Sport Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

