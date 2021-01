TORINO La baby Juve guidata dal più veterano dei veterani - Buffon, 43 anni oggi - affossa la Spal e conquista le semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. Altra sfida tra titani dopo Lukaku - Ibra, con CR7 che però dovrà aspettare la gara di ritorno per duellare con il belga. Nove cambi rispetto all'ultima sfida contro il Bologna per Pirlo, i baby Dragusin e Fagioli dell'Under 23 (più Frabotta, ormai aggregato in pianta stabile alla prima squadra) dal primo minuto, il rientro da titolare di de Ligt e il primo spezzone di Alex Sandro, dopo il Covid.

CR7 IN ZONA ARANCIONE

La Juve si concede il lusso del turnover e della sperimentazione perché nel frattempo ha iniziato a trovare certezze e identità. Anche CR7 (in discutibile gita a Courmayeur, zona arancione, per festeggiare il compleanno di Georgina) può permettersi una serata libera perché al suo posto ci pensa Morata a siglare il vantaggio, su calcio di rigore, a causa del fallo di Vicari su Rabiot. Pezzuto inizialmente non vede il contatto (ginocchio contro ginocchio) con il difensore della Spal e ammonisce il francese per simulazione, salvo poi tornare sui suoi passi, dopo il consulto Var.

Ma è una partita a senso unico, perché la Spal è ben organizzata ma poco più, davanti non punge mentre la Juve invece crea pericoli ad ogni discesa, e poco dopo la mezz'ora raddoppia con un esterno poderoso di Frabotta (pronto a rinnovare fino al 2025), dopo un'azione travolgente di Kulusevski.

TROPPA DIFFERENZA

Il coefficiente tecnico fa pendere inesorabilmente il campo verso la porta di Berisha, in tribuna esulta anche il presidente Andrea Agnelli. La Juve si muove al ritmo di Gigi Buffon, che dalla sua area squarcia il silenzio dello Stadium dettando la manovra e motivando i compagni: chiama le marcature, suggerisce appoggi, in pratica telecomanda i giovani bianconeri. Nell'intervallo Bernardeschi è costretto al cambio, per un problema fisico, da valutare per il campionato.

Nella ripresa la Juve riesce a gestire senza affanno e senza sprecare energie preziose. Fuori anche Morata, acciaccato e preservato per la Samp - sfida in cui Pirlo ritroverà Ronaldo ma perderà lo squalificato Kulusevski - e rientro di Alex Sandro, dopo la positività al Covid. Marino risparmia Paloschi - nemmeno un minuto - per il campionato, in campo la Spal accenna a una reazione tardiva dopo un errore di Fagioli, ma Tomovic non ne approfitta.

Nel finale la mette in ghiacciaia Kulusevski con il terzo gol, su assist intelligente di Chiesa che sfrutta un brutto errore di Tomovic, e poi la chiude definitvamente Chiesa, mettendo anche la sua firma pochi secondi prima del fischio finale. Terza vittoria consecutiva per una Juventus, ancora una volta in rampa di lancio.

Alberto Mauro

