Juve, Pjanic sempre più leader: «Champions, niente scherzi»

LA CAPOLISTATORINO I due campioni intramontabili, Cristiano Ronaldo e Buffon, e il sempre più protagonista Miralem Pjanic, 29 anni, le hanno fatto continuare il volo in campionato. La Juventus cerca ora di accelerare anche in Champions. L'avversaria di martedì sera è la Lokomotiv Mosca e Pianic sostiene che bisognerà stare bene svegli. «In Champions - è l'analisi del centrocampista bosniaco - non si può sottovalutare nessuno. Ne sappiamo qualcosa anche noi, per cosa è successo l'anno scorso contro lo Young Boys».A Berna la Juventus...